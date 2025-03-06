После этого страна столкнётся с невозможностью противодействия российским ракетам.

Прекращение поставок американского оружия Вооружённым силам Украины является серьёзным ударом по обороноспособности украинской армии, но даже в такой ситуации всегда есть способы заменить определённые виды вооружения или компенсировать их за счёт другого. Однако есть и то оружие, которое заменить не получится, например, зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом пишет издание CNN.

По данным издания, у украинской армии практически не осталось ракет-перехватчиков для Patriot. Текущих запасов хватит максимум на несколько недель, если интенсивность ракетных обстрелов не увеличится. Всё это может обернуться для Киева разрушительными последствиями, ведь отражение ракетных обстрелов станет попросту невозможным.

Отмечается, что заменить Patriot в Киеве никак не смогут. Нюанс ещё в том, что боеприпасы для данных зенитно-ракетных комплексов производятся по лицензии Соединённых Штатов Америки, поэтому европейские страны не смогут наладить производство на своей территории, чтобы возобновить поставки Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, чьи слова приводит CNN, также говорит, что Patriot является единственной системой, способной отразить обстрел российских баллистических ракет. Прекращение помощи со стороны Соединённых Штатов Америки вызывает проблемы как с точки зрения ремонта, обслуживания систем, так и поставок боеприпасов для них.

Ранее уже была информация о том, что наиболее подходящей заменой для Patriot может стать французско-итальянский комплекс SAMP/T. Впрочем, украинской армии нужно гораздо больше таких систем, чем у неё есть сейчас, а с этим также есть проблемы.