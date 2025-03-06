Берлин не будет передавать Киеву ЗРК Patriot и другое подобное вооружение.

Пресс-секретарь Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле, отвечая на вопрос журналистов по поводу возможной передачи Украине новой партии зенитно-ракетных комплексов Patriot и других вооружений, заявил, что естественный предел поставок Киеву был достигнут.

По словам немецкого чиновника, в новых условиях безопасности Европе необходимо укреплять собственную обороноспособность, поэтому такие поставки невозможны. При этом он подчеркнул, что усиление вооружённых сил Германии рассматривается немецким правительством параллельно с процессом передачи оружия Вооружённым силам Украины.

Таким образом становится понятно, что Германия не планирует поставлять Украине новые батареи Patriot. Впрочем, Берлин передал Киеву уже достаточно своих зенитно-ракетных комплексов.

Ранее будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц пообещал поднять вопрос о выделении дополнительного финансирования на сумму три миллиарда евро для поставок оружия Украине.