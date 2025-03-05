Предполагается, что средства удастся выделить достаточно быстро.

Известно, что в 2024 году правительство Германии пыталось согласовать выделение Украине трёх миллиардов евро в качестве дополнительного финансирования поставок оружия украинской армии. В конечном итоге согласовать финансирование не удалось, а отсутствие консенсуса в этом вопросе связано с позицией канцлера Олафа Шольца.

Однако, как заявил будущий канцлер Фридрих Мерц, он встретится с уходящим коллегой Олафом Шольцем, чтобы всё-таки принять решение о выделении дополнительных средств Украине. Он допускает, что средства удастся выделить достаточно быстро, учитывая прекращение поставок оружия из Соединённых Штатов Америки. Его слова приводит издание Le Monde.

Как отмечает издание, сейчас в Германии партии, находящиеся в процессе формирования новой правящей коалиции, сообщают о своей готовности сделать беспрецедентные инвестиции для укрепления обороны и экономики страны, учитывая имеющиеся угрозы и размежевание с Соединёнными Штатами Америки. Для этого депутаты продвинут в Бундестаге законопроект, позволяющий снять «долговой потолок», установленный ещё Ангелой Меркель.