Он подчеркнул, что Киеву необходимо боеприпасы, а также разведданные.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру на выступлении в парламенте заявил, что Париж и Европа должны объединить свои усилия, собрав все возможные средства, чтобы максимально компенсировать Вооружённым силам Украины прекращение поставок оружия из Соединённых Штатов Америки. Его слова приводит местное издание Le Monde.

Глава французского правительства подчеркнул, что после решения Вашингтона прекратить поставки оружия Киеву, остановились целые поезда, загруженные вооружением для украинской армии. Он считает, что в такой ситуации Украине понадобятся боеприпасы и разведывательные данные.

Принятое Соединённым Штатами Америки решение, по мнению французского премьера, является поводом для Европы задуматься о своей модели, приоритетах и миропорядке, который, как оказалось, гораздо более опасный, чем представляли европейцы.

Ранее в Соединённых Штатах Америки назвали условие для возобновления поставок оружия Украине. Украинские власти должны восстановить контакты с администрацией Дональда Трампа, сев за стол переговоров. Решение о прекращении поставок оружия является лишь «временной паузой».