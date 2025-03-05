Военная помощь прекратила поступать ВСУ после отказа Зеленского подписывать сделку с США.

Вчера появилась информация о том, что Соединённые Штаты Америки прекратили поставки оружия Вооружённым силам Украины. Впоследствии стало понятно, что даже та помощь, которая уже была в шаге от украинской границы, не была передана из-за решения Вашингтона.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс подчеркнул, что принятым решением о прекращении военной помощи Дональд Трамп ясно дал понять, чего он хочет: чтобы украинцы сели за стол переговоров. По его мнению, когда украинские власти сядут за стол, рассматриваться будет всё, включая возобновление поставок американского оружия.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в эфире Fox News также заявил, что решение о прекращении поставок оружия лишь «временная пауза». Он рад тому, что после этого Зеленский продемонстрировал своё желание вернуться к подписанию соглашения. Джонсон считает, что если ситуация дойдёт до подписания соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, то это будет выгодно всем.