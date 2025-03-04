Украинский президент ехал в Белый дом для подписания соглашения, но в конечном итоге захотел получить от Вашингтона конкретных гарантий безопасности, не предусмотренных в документе.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News прокомментировал срыв подписания экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки о совместной добыче полезных ископаемых. Он подчеркнул, что общественность видела только десять последних минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но перед этим Зеленский провоцировал Трампа и Вэнса.

По словам американского чиновника, украинский президент пытался пересмотреть уже согласованную между странами сделку, чтобы добиться от Соединённых Штатов Америки конкретных гарантий безопасности. В то же время Белый дом требовал от Владимира Зеленского подписать сделку и заключить режим прекращения огня без каких-либо условий, иначе Киев должен был официально отказаться от помощи американских властей в заключении мира.

Уолтц подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки не будут продолжать безграничное финансирование военных потребностей Украины. Он считает, что это «путь в никуда», поэтому Зеленский должен пойти на компромиссы и перейти к переговорам о прекращении боевых действий.

Дональд Трамп не отбрасывает в сторону возможность подписания экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки. Пока непонятно, согласуют ли в Киеве и Вашингтоне новое подписание соглашения. Представители команды Трампа называли условием подписание соглашения о полезных ископаемых и прекращении огня без каких-либо условий.