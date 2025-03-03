Она подчеркнула, что Европе необходимо готовиться к худшему, с учётом геостратегической среды, в которой она находится.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи европейских лидеров в Великобритании заявила о необходимости перевооружения Европейского союза. Она добавила, что план по данному вопросу будет представлен её командой уже 6 марта, когда состоится заседание на уровне Европейского совета.

Глава европейского исполнительного органа подчёркивает необходимость масштабных действий по наращиванию инвестиций в сфере обороны и безопасности. Она призывает европейские страны готовиться к худшему, усиливая оборону, учитывая «геостратегическую среду», где находится Европа.

Урсула фон дер Ляйен обратилась к Соединённым Штатам Америки, подтвердив готовность Брюсселя «защищать демократию и принцип верховенства закона», чтобы воспрепятствовать попыткам вторжений, запугиваниям соседей и изменению границ военным путём.

Касаемо Украины, которая была главной темой обсуждений на встрече 2 марта 2025 года, европейский чиновник сообщила о необходимости предоставления Киеву надёжных гарантий безопасности, поддерживающих украинские экономические и военные позиции.