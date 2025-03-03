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Nacvark
Великобритания выделит Украине кредит на £1,6 млрд для приобретения более 5 тысяч ракет ПВО
Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом финансировании на сумму 1,6 миллиардов фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов) для приобретения ракет-перехватчиков для средств противовоздушной обороны, которые будут предоставлены Вооружённым силам Украины. Речь идёт о более чем пяти тысячах противоракет.

По словам британского премьера, все ракеты-перехватчики будут изготовлены в городе Белфаст, чтобы создать дополнительные рабочие места и простимулировать оборонный сектор Великобритании.

Стармер подчеркнул, что такая поддержка является жизненно важной для защиты гражданской инфраструктуры Украины. Он добавил, что это также позволит укрепить Украину в период режима прекращения огня, когда он наступит.

«Мы должны учиться на ошибках прошлого», - заключил он.

Ранее стало известно о том, что Великобритания и Франция совместно разработают мирное соглашение по Украине, которое будет представлено Соединённым Штатам Америки. Британский премьер подтверждает необходимость определения роли России, то есть договорённости предусматривают диалог с российскими властями, но мирный план не будет писаться исключительно под требования Москвы.

#украина #великобритания #кир стармер
Источник: theguardian.com
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