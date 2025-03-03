После этого его представят США.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в эфире BBC заявил, что он договорился разработать совместно с Францией и Украиной план по урегулированию российско-украинского конфликта, предполагающий прекращение огня. Предполагается. что затем план будет передан представителям Соединённых Штатов Америки.

Касаемо незадавшегося визита Владимир Зеленского в Белый дом, глава британского правительства подчеркнул, что такого явно никто не хочет видеть. Он призвал международное сообщество не отвлекаться от главной цели: установление длительного мира между Украиной и Россией.

Кир Стармер считает, что мирное соглашение обязательно должно предусматривать роль России, но Москва не должна диктовать условия. Британский премьер отказался признавать договорённости формата «Минских соглашений», учитывая их непрочность.

Позже стало известно, что Великобритания открывает коалицию из стран, желающих принять участие в обеспечении выполнения любого мирного соглашения. От себя Лондон гарантирует размещение на украинских территориях британских войск и самолётов вместе с другими партнёрами.