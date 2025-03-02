Об этом сообщает Госсекретарь США Марко Рубио.

На официальном сайте Государственном департамента Соединённых Штатов Америки сообщается о решении Государственного секретаря Марко Рубио воспользоваться чрезвычайными полномочиями для ускорения поставок оружия Израилю, общей стоимостью около 4 миллиардов долларов.

В сообщении напоминают, что действующая администрация отменила частичное эмбарго на поставки оружия Тель-Авиву, введённое экс-президентом Джо Байденом. Отмечается, что решение прошлой администрации не давало Вашингтону поставить ряд видов оружия и боеприпасов, а его отмена свидетельствует о том, что у Израиля нет большего союзника, чем Дональд Трамп.

Государственный департамент подтвердил, что с момента вступления Трампа в должность американского президента, Соединённые Штаты Америки санкционировали продажу оружия Тель-Авиву на 12 миллиардов долларов. В то же время экс-президент Джо Байден навязывал Израилю «необоснованные и политизированные условия» для оказания военной помощи, пока ЦАХАЛ вели боевые действия на нескольких направлениях.

Государственный секретарь Марко Рубио пообещал, что Соединённые Штаты Америки продолжат использовать все доступные им инструменты, чтобы выполнить обязательства по обеспечению безопасности Израиля.

Ранее была информация о том, что Соединённые Штаты Америки поставят Израилю военное оборудование, в частности авиационные бомбы и компоненты к ним, на три миллиарда долларов.