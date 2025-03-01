ЦАХАЛ будут поставлены авиабомбы, применяемые ранее израильскими военными для ударов по сектору Газа и югу Ливана.

Стало известно, что Государственный департамент Соединённых Штатов Америки санкционировал уже вторую при президентстве Дональда Трампа крупную сделку о продаже американского оружия. Общая сумма сделки, о которой уведомили Конгресс в экстренном порядке, составит три миллиарда долларов.

Американские власти продадут Израилю 35 тысяч корпусов для 2000-фунтовых бомб, 5 тысяч 1000-фунтовых бомб, а также 4 тысячи 2000-фунтовых для уничтожения бункеров. Всё заказанное военное оборудование будет изготовлено компанией General Dynamics.

Соединённые Штаты Америки начнут поставлять заказанное Тель-Авивом оружие в 2026 году. Как отмечает издание Reuters, в Пентагоне не исключают, что поставки будут осуществляться из запасов американской армии, чтобы часть оружия была доставлена немедленно. Не уточняется, в чём причина такой срочности, учитывая режим прекращения огня на Ближнем Востоке по палестинскому и ливанскому направлениям.

Примечательно, что уже во второй раз Вашингтон прибегает к уведомлению Конгресса в экстренном порядке, избегая обсуждения пакетов на уровне высокопоставленных членов комитетов Палаты представителей и Сената по иностранным делам. В рамках обсуждений конгрессмены могут запросить дополнительную информацию, поэтому такая практика занимает больше времени для принятия фактического решения о разрешении продажи оружия с последующим уведомление парламента.