На поддержку Киева в 2025 году норвежский парламент уже заложил 3 миллиарда долларов, но сумма будет увеличиена.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре в интервью Норвежской вещательной корпорации (NRK) заявил, что норвежское правительство правительство вернётся в парламент, чтобы запросить увеличение размера военной и гражданской помощи Украине. На 2025 год норвежские власти уже заложили под эти цели 3 миллиарда долларов, но сумма будет увеличена.

Глава норвежского правительства не уточнил, с запросом на какую сумму правительство обратится к парламентариям.

Касаемо недавней полемики между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, норвежский премьер указал на приверженность Киева к выстраиванию отношений с Соединёнными Штатами Америки. Он привёл слова Зеленского, который назвал абсолютно необходимым содействие Вашингтона и Европы в достижении прочного мира.

Гар Стьоре подчеркнул, что прошло только шесть недель с момента вступления Дональда Трампа в должность, поэтому пока поспешно делать какие-либо выводы. Он считает, что нужно поработать над тем, чтобы понимать последствия стиля, стратегии и риторики, используемой новой американской администрацией.