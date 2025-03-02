Наиболее ощутимым будет, если Вашингтон перестанет делиться разведданными.

Издание Financial Times, пообщавшись с украинскими военными и чиновниками, пришло к выводу, что Вооружённые силы Украины могут вести боевые действия ещё в течение как минимум шести месяцев даже в случае прекращения военной помощи от Соединённых Штатов Америки. Такие расчёты сделаны на фоне возможной приостановки поставок всего заказанного экс-президентом Джо Байденом оружия для Киева.

Заместитель министра инфраструктуры страны Мустафа Найем объясняет, что потеря американской военной техники не является таким значительным фактором, учитывая меняющий характер боевых действий. Он напоминает, что беспилотники отыгрывают ключевую роль в текущей ситуации на поле боя, а Украина имеет своё производство.

Касаемо компонентов беспилотников американского производства, Найем объясняет, что их можно заменить, поскольку даже имеющиеся запчасти из штатов расходуют очень экономно. Другое дело, если Вашингтон прекратит делиться с Киевом разведывательными данными, что, по мнению украинского чиновника, будет уже критично, хотя такой исход маловероятен.

Несмотря на весь оптимизм, в материале Financial Times чиновники признают, что прекращение помощи от Соединённых Штатов Америки отразится на украинской обороне и приведёт к большей потере территорий.