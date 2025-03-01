Американский президент Дональд Трамп пока не готов принять Зеленского и говорить с ним.

После визита Владимира Зеленского в Белый дом американский президент Дональд Трамп заявил, что украинский президент не готов к завершению российско-украинского конфликта, поскольку у него нет преимущества над Россией, а на быстрое подписание соглашения о прекращении огня он не готов. Однако Трамп подчеркнул, что Зеленский может вернуться в Белый дом, когда будет готов к миру.

Издание CBS News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что даже после всей полемики в Овальном кабинете, высокопоставленные чиновники из администрации Дональда Трампа пытались вернуть соглашение в нужное русло, но Трамп сообщил о нежелании вести разговор с Владимиром Зеленским.

Теперь источники издания сообщают о том, что в Белом доме больше не уверены в своей возможности завершить боевые действия. В то же время подчёркивается, что Трамп не стремится к смене украинской власти, в частности Зеленского. Не было дискуссий и по поводу того, кто может заменить украинского президента для заключения сделки. Источники CBS News также говорят об отсутствии запланированных Трампом телефонных разговоров с Владимиром Путиным.

Ранее издание The Washington Post писало, что в Белом доме рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине на фоне обострения отношений с Киевом.