Об этом изданию рассказал высокопоставленный чиновник из администрации президента США.

Издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного источника в администрации Дональда Трампа, пишет, что Соединённые Штаты Америки могут отменить все запланированные поставки военной помощи Вооружённым силам Украины после встречи Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По данным издания, решение может коснуться заказанного на миллиарды долларов оружия, в частности боеприпасов, ракет, военного транспорта и радиолокационных станций.

Источник издания также отверг предположение о том, что возникший в ходе встречи в Овальном кабинете спор был преднамеренным. По его словам, в Вашингтоне наоборот пытались добиться позитивного тона перед встречей.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что экс-президент Джо Байден обеспечил поставки американского оружия Украине до 2026 года. Политик использовал выделенные Конгрессом средства для заказа оружия у американского военно-промышленного комплекса, которое поэтапно поступает на склады украинской армии по факту его производства оборонными компаниями.