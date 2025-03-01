Зеленский дал интервью Fox News, где задался вопросом, где же проявление дружественности к Киеву со стороны Вашингтона.

После не самого продуктивного визита в Белый дом, Владимир Зеленский дал интервью изданию Fox News, в котором задал журналисту вопрос: «Где же дружба между Соединёнными Штатами Америки и Украиной?», учитывая рассказы вице-президента Джея Ди Вэнса о разрушенной Украине.

Украинский президент считает, что отношения между Киевом и Вашингтоном ещё возможно спасти, поскольку речь идёт об отношениях, «которые выше отношений президентов, это вопрос отношений наших народов».

Зеленский признался, что хотел бы видеть Дональда Трампа на стороне Украины. На встрече американский президент говорил о том, что он будет посередине между Украиной и Россией во время заключения сделки, ведь только так можно достичь настоящего соглашения о урегулировании российско-украинского конфликта.

При этом Владимир Зеленский не знает, был ли их конфликт с Трампом спланированным. Одно из предположений - вице-президент своей риторикой спровоцировал полемику, за которым последовал накал ситуации, словесная перепалка и срыв всех достигнутых соглашений, чтобы Киев вернулся к сотрудничеству с Вашингтоном на более податливых условиях. Источники Axios в администрации Дональда Трампа опровергают такое предположение, подчёркивая, что следовали чёткому плану, направленному на подписание соглашения с Украиной.