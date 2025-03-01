Несмотря на конфликтную ситуацию, украинская делегация ещё час сидела в другой комнате, рассчитывая подписать сделку с США о минералах.

Издание Axios рассказало о деталях разговора между американским президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, совершившим визит в Белый дом для встречи и подписания экономического соглашения о полезных ископаемых. Как известно, долгим визит Зеленского не оказался, ведь политики вступили в полемику.

В материале издания акцентируют внимание на том, что всё началось после слов вице-президента Джея Ди Вэнса о необходимости установления мира путём дипломатии с Россией. Украинский президент обратился к вице-президенту, спросив, о какой дипломатии идёт речь, после чего и Вэнс, и Трамп обвинили Зеленского в неуважении к Соединённым Штатам Америки и в ведении игры, за которой может последовать Третья мировая война.

Затем Государственный секретарь Марко Рубио и советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц подошли к Владимиру Зеленскому, сказав ему уйти. В конечном итоге Дональд Трамп отметил, что Зеленский сможет вернуться тогда, когда будет готов к миру. Соглашение о полезных ископаемых, естественно, подписано не было.

Axio подчёркивают, что украинская делегация ещё час сидела в другой комнате, рассчитывая подписать соглашение и держа ручки наготове. Источники издания объясняют, что разногласие между Трампом и Зеленским не было спланированной засадой: план Вашингтона заключался в том, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых, войти в экономическое сотрудничество с Украиной и двигаться к миру.

Упоминается и внимание Дональда Трампа к стилю одежды Владимира Зеленского. Ещё перед тем, как войти в Белый дом, американский президент сказал: «Он сегодня весь принарядился», отреагировав на более официальный костюм украинского президента. Однако уже во время беседы Трамп вновь указал на отсутствие у Зеленского делового костюма, что неприемлемо.