Украинская армия продолжает получать американское оружие в рамках долгосрочных контрактов, заключённых прошлой администрацией.

Известно, что бывший американский президент Джо Байден оказывал Украине военную помощь путём прямых поставок оружия со складов американской армии, а также заказывал для украинских военных оружие у компаний местного военно-промышленного комплекса. Как пишет издание The Wall Street Journal, экс-президенту удалось обеспечить продолжение поставок оружия Киеву вплоть до 2026 года, учитывая наличие долгосрочных контрактов с американскими оборонными компаниями.

Один из высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины рассказал изданию, что полное прекращение поставок американского оружия рассматривается ими как наихудший вариант, поскольку возникнет необходимость наращивания собственного производства и запросов поддержки у Европы.

По данным The Wall Street Journal, текущих поставок оружия и запасов украинской армии хватит для того, чтобы продолжать боевые действия без потери темпа до лета текущего года. После этого украинские военные столкнутся с нехваткой боеприпасов и отсутствием современного оружия, в частности ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В материале издания приводятся слова экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который уже говорил о том, что самым мощным рычагом влияния Дональда Трампа является угроза прекращения всех потоков американского оружия. Владимир Зеленский также неоднократно указывал на важность американской поддержки.