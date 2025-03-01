Американские власти отказали в помощи Киеву в восстановлении энергосистемы.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки прекращают оказание помощи Украине в восстановлении энергетической системы, повреждённой в ходе российских обстрелов, по линии Агентства по международному развитию (USAID). Отмечается, что USAID играло ключевую роль в ремонте украинских энергосетей.

Источники издания из Государственного департамента Соединённых Штатов Америки считают, что это подрывает возможности текущей администрации вести переговоры о прекращении огня, поскольку служит сигналом для России о безразличие американских властей к Украине и прошлым инвестициям в неё.

NBC News подчёркивают, что Вашингтон в целом сокращает присутствие USAID на территории Украины, как и в целом по всему миру. Теперь на оказании помощи Киеву по линии USAID специализируется 8 сотрудников вместо 64. Вероятнее всего, решение было запланированным и не связано с провальными переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Ранее издание Politico писало о том, что Государственный департамент наоборот пересматривает поддержку Украины в рамках USAID в пользу возобновления некоторых программ помощи.