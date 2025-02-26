По данным издания, некоторые программы помощи в сфере экономики и безопасности могут возобновить.

В январе 2025 года американский президент Дональд Трамп распорядился приостановить программы внешней помощи в рамках USAID, сделав определённые исключения для Египта и Израиля. Позже Государственный секретарь Марко Рубио объяснил, что Вашингтон будет финансировать только те инициативы, которые соответствуют национальным интересам Соединённых Штатов Америки.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Государственном департаменте обсуждают возможность восстановления некоторых программ внешней поддержки Украины в качестве исключения. Отмечается, что речь идёт о тех программах, которые связаны с помощью в сфере безопасности и экономики. Источники издания утверждают, что предполагаемые программы помощи выйдут за пределы тех исключений для USAID, о которых ранее говорил Марко Рубио - борьба с запрещёнными веществами и разминирование территорий, то есть это может быть поддержка средств массовой информации или гуманитарная помощь, в том числе в сфере здравоохранения и образования.

По данным издания, в Вашингтоне не планируют возобновлять программы по продвижению равенства и разнообразия. Касаемо программ, связанных с поставками военной помощи, ситуация остаётся неясной.

В Politico считают, что всё это говорит о разногласиях в администрации Дональда Трампа по поводу того, какую позицию Соединённые Штаты Америки должны занимать когда речь идёт о поддержке Украины.