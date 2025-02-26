По его словам, американские власти не поставляют новое оружие Киеву.

Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на вопрос о том, хватит ли Вооружённым силам Украины оружия для ведения боевых действий. По его словам, «это (боевые действия - ред.) может продолжаться некоторое время до подписания сделки», то есть у украинской армии хватит оружия до момента, когда будет подписано соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта.

Трамп подчеркнул, сейчас американские власти не поставляют новое оружие Киеву. Тем не менее, американский президент не исключает, что в будущем ситуация может измениться. Пока его целью остаётся добиться подписания мирного соглашения в короткое время.

Ранее издание The Wall Street Journal уже писало о том, что экс-президент Джо Байден обеспечил Украине поставки американского оружия до 2026 года. Собеседники издания утверждают, что при текущих запасах и уровне поставок украинская армия сможет продолжать боевые действия в том же темпе до лета текущего года. После этого украинские военные начнут испытывать проблемы с боеприпасами, а современное оружие может закончиться.