В компании объяснили, что слухи о планах США отключить спутниковый интернет на территории Украины не соответствуют действительности.

Не так давно издание Reuters писало о том, что американский президент Дональд Трамп может поспособствовать отключению спутникового интернета Starlink на территории Украины в случае отказа Киева подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединёнными Штатами Америки. Позже основатель SpaceX Илон Маск опроверг информацию издания, назвав её ложной. Впрочем, тогда Маск не уточнил, может ли всё же его компания, при определённых обстоятельствах отключить Starlink.

На официальной странице Starlink в социальной сети X (бывший Twitter) объявили, что не планируют отключать спутниковый интернет на территории Украины. В сообщении подчёркивается, что компания намерена продолжать оказывать услуги украинским клиентам.

На фоне этой новости вице-премьер и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский сообщил о планах польского правительства поставить Украине дополнительные пять тысяч терминалов Starlink, поскольку они играют важную роль для украинских военных. На конец 2024 года Варшава поставила Киеву 24 тысячи терминалов. В прошлом году обслуживание Starlink для Украины обошлось Польше в 28 миллионов долларов, а в этом году польские власти могут потратить уже 40 миллионов долларов.