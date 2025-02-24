Он утверждает, что в Анкаре в курсе позиции Киева касаемо важности гарантий безопасности с их стороны.

Владимир Зеленский на своей пресс-конференции заявил, что Украина видит Турцию одним из гарантов безопасности Украины. За неделю до этого украинский президент встречался с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

По его словам, он обсуждал эту тему с Эрдоганом и турецкий президент в курсе, что его страну в Киеве видят одним из важных гарантов безопасности. При этом он акцентирует внимание на том, что сложно говорить, в какой момент, в каком формате и в какой роли выступит Анкара. Зеленский призвал Европу обратить внимание на Турцию, ведь сейчас на европейском континенте есть две крупнейшие армии - турецкая и украинская. В Вооружённых силах Турции проходят службу около 350 тысяч человек личного состава.

Позже стало известно, что Эрдоган провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в котором сообщил о необходимости переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Он считает, что в переговорном процессе должны встретиться две стороны - украинская и турецкая. В свою очередь, турецкий президент подтвердил готовность Анкары принять переговоры.