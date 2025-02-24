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Nacvark
В ЕС планируют взыскать с Польши €91 млн из-за непрозрачной закупки генераторов для Украины
Правительственное агентство, распоряжавшееся выделенными ЕС средствами, нарушило процедуру закупок и не смогло гарантировать передачу помощи Украине.

На сайте Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) сообщается о завершённом в июне 2024 года расследовании, по которому ведомство приняло рекомендовать к взысканию 91 миллион евро, предназначенных в рамках выделенных в 2023 году Брюсселем 114 миллионов евро для закупки электрогенераторов и их доставки в районы Украины.

Отмечается, что Польское правительственное агентство стратегических резервов (RARS), распоряжавшееся средствами, не смогло гарантировать принципы прозрачности и конкуренции, когда заключало контракты на поставку оборудования для Украины. Контракты заключались неконкурентным образом, при этом не гарантируя, что в конечном итоге европейские средства будут потрачены на энергетическую помощь Украине. RARS завышали стоимость контрактов на 40% от реальной закупочной стоимости, в связи с чем Европейский союз был вынужден финансировать закупку генераторов по завышенной цене.

По данным OLAF, в RARS также прибегали к крупным авансам компаниям, ответственным за поставку, что подвергло европейские средства значительным рискам.

Как итог, OLAF рекомендует к взысканию 91 из 114 выделенных миллионов евро. Связано это с тем, что оставшаяся сумма (22 миллиона евро) была надёжно защищена от нецелевого использования, поэтому средства потратили на целевую помощь без финансовых рисков и с соблюдением всех правил закупок. Тем не менее, как уточняет издание RMF, взыскать деньги с Польши удастся только после 2026 года, когда будет подготовлен отчёт о результатах финансовых злоупотреблений, позволяющий Европейской комиссии определить сумму взыскания и сроки выплаты средств.

#украина #евросоюз #польша
Источник: anti-fraud.ec.europa.eu
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