Основной целью данных санкций является снижение доходов России, чтобы помешать развитию российского оборонно-промышленного комплекса.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что уже в понедельник, 24 февраля 2025 года, объявит крупнейший санкционный пакет против России, приуроченный к третьей годовщине российско-украинского конфликта. Его слова приводит издание LBC.

По словам британского министра, основной целью данных санкций является снижение доходов России, чтобы помешать развитию российского оборонно-промышленного комплекса.

Глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность Великобритании продолжить работу с партнёрами из Соединённых Штатов Америки и Европейского союза для достижения устойчивого и справедливого мира. Тем не менее, в Лондоне настаивают на необходимости привлечения Киева к переговорному процессу.

Ранее Дэвид Лэмми уже говорил о том, что не видит никаких признаков урегулирования российско-украинского конфликта в ближайшее время. По мнению британского министра, выступление его российского коллеги Сергея Лаврова на заседании G20 в Йоханнесбурге продемонстрировало неготовность России к мирным переговорам по урегулированию конфликта.