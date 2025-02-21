Такое заявление Дэвид Лэмми сделал на встрече G20 в ЮАР.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что не видит приближения к урегулированию российско-украинского конфликта в ходе переговорного процесса. Такое заявление он сделал после того, как заслушал речь российского коллеги Сергея Лаврова на встрече G20 в Южной Африке.

По словам британского министра, когда он выслушал речь Лаврова, он не увидел стремления России к реальному достижению мира. Примечательно, что это было ответом Лэмми на вопрос журналистам о том, поддержит ли Лондон отправку миротворческих сил на территорию Украины без гарантий безопасности от Соединённых Штатов Америки, если на украинских территориях будет установлен мир.

Дэвид Лэмми повторил слова о том, что Великобритания считает необходимым для Европы увеличивать расходы на оборону в условиях «критического момента». Он обещает, что Лондон со своей стороны выполнит обязательства и будет тратить на оборону не менее 2,5% от ВВП.

Британский министр подтвердил готовность Великобритании продолжать оказывать военную помощь в размере трёх миллиардов долларов ежегодно до тех пор, пока российско-украинский конфликт продолжается. Он добавил, что Украина должна быть в центре переговоров.