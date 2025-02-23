По данным издания, деньги хотят использовать для восстановления Украины.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейском союзе изучают возможность использования замороженных в Европе российских активов для восстановления Украины. В этот раз речь идёт уже о их конфискации, о чём неоднократно просил Киев.

По данным издания, европейские чиновники начали обсуждать этот вопрос на фоне вероятности сокращения Соединёнными Штатами Америки помощи в восстановлении Украины. Рассматривается два сценария:

Международная компенсационная комиссия определит размер компенсации, которую должна будет выплатить Россия в случае подписания мирного соглашения. Конфискованные активы будут задействованы для выполнения российской стороной своих обязательств, даже если в Москве откажутся от этого.

В Европейском союзе разработают механизм конфискации активов, который позволит странам-участникам самостоятельно конфисковать российские активы и компенсировать разрушение энергетической инфраструктуры Украины.

При этом полный арест российских активов, как уточняет Bloomberg, не нашёл поддержки в Германии и Франции, учитывая правовые и экономические последствия.

Ранее издание Reuters уже писало о том, что Россия в рамках мирной сделки с Украиной может уступить часть замороженных на Западе активов, чтобы их использовали для восстановления украинских территорий.