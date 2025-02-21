Он подчеркнул, что конфликт необходимо заканчивать.

Спикер Палаты представителей Соединённых Штатов Америки на Конференции консервативного политического действия (CPAC) заявил, что у членов Конгресса нет намерений выделять Украине очередной пакет финансирования, позволяющий оказывать украинской армии военную помощь. Его слова приводит издание ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, может ли Палата представителей выделить деньги на оружие для Украины в случае не урегулирования российско-украинского конфликта, Джонсон призвал завершить боевые действия. Он подчеркнул, что американские союзники в Европе тоже понимают необходимость завершения конфликта, поскольку он длится слишком долго.

Дональд Трамп уже говорил о том, что Владимиру Зеленскому удалось уговорить прошлую администрацию потратить 350 миллиардов долларов, принадлежащих американским налогоплательщикам. При этом сам Зеленский утверждает, что Киев не получал такие деньги, а всего Украина получила деньгами и оружием 76 миллиардов долларов. Илон Маск ранее подтвердил «пропажу» значительной части средств, выделенных на помощь Украине, объяснив, что деньги осели в карманах политиков из Демократической и Республиканской партии.