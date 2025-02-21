По его словам, они оказались в руках политиков из Демократической и Республиканской партии.

Не так давно Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что из выделенных на помощь Украине 174 миллиардов долларов Киев на самом деле получил только 76 миллиардов долларов. Позже Кит Келлог объяснил, что средства действительно были потрачены на оказание поддержки Киеву, но не все деньги должны были оказаться в украинских банках, ведь часть предназначалась для восполнения запасов Пентагона. Впоследствии Трамп воспользовался словами Зеленского, напомнив, что украинский президент сам не знает, куда были потрачены выделенные Украине деньги.

Глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) подтвердил, что существенная часть отправленных на военную помощь Украине денег, пошли в карманы американских чиновников из Национального комитета Демократической партии и некоторых политиков из Республиканской партии.

Маск подчеркнул, что именно по этой причине Зеленский говорит о получении Киевом лишь половины из выделенных средств.

До этого американский активист Чарли Кирк в X призвал DOGE провести аудит средств, отправленных Вооружённым силам Украины, на что Илон Маск ответил коротким сообщением: «Ок».