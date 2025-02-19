Такая мера возможна в рамках гарантий безопасности.

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Великобритания рассматривает возможность организации миссии Королевских Военно-воздушных сил в воздушном пространстве Украины. Отмечается, что такой сценарий возможен после завершения российско-украинского конфликта в рамках гарантий безопасности.

По данным издания, миссия будет схожа с той, которую британские пилоты осуществляют в воздушном пространстве стран Балтии, не имеющих собственной истребительной авиации. Находящиеся на вооружении Великобритании истребители Eurofighter Typhoon, размещённые на территории Польши, периодически будут осуществлять вхождение в воздушное пространство Украины в целях патрулирования.

При этом акцентируется внимание на том, что миссия не предусматривает беспилотную зону над Украиной, то есть небо никто не «закроет», ведь для этого потребовалось бы постоянное присутствие иностранной авиации в украинском воздушном пространстве, а военные самолёты будут вынуждены осуществлять посадку на территории страны для обслуживания.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже говорил о готовности Лондона принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины путём отправки миротворческих сил. Однако для этого необходима поддержка со стороны Вашингтона.