До этого британский премьер уже говорил о готовности Лондона направить на украинские территории миротворческую миссию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что для отправки на территорию Украины британских или каких-либо других войск в качестве миротворческой миссии, необходимы гарантии от Соединённых Штатов Америки.

По словам британского премьера, Европа обязана взять на себя роль в обеспечении безопасности Киева, но только после подписания прочного мирного соглашения, которое предусматривает поддержку Вашингтона. Он объясняет, что гарантии со стороны Соединённых Штатов Америки являются единственным эффективным способом не допустить возобновление боевых действий на украинских территориях.

На следующей неделе Кир Стармер планирует посетить Вашингтон, встретившись с американским президентом Дональдом Трампом. Вполне вероятно, что гарантии безопасности от Европы станут одной из тем их переговоров.

Ранее Кир Стармер уже говорил о своей готовности отправить на территорию Украины британские миротворческие силы. Он подчеркнул, что осознаёт всю ответственность за сказанное, учитывая риск, которому могут быть подвергнуты британские военные. Политик не уточнил, какое количество войск Лондон готов выделить и какие другие страны Европы также намерены взять участие в миротворческой инициативе.