Он подтвердил, что осознаёт полную ответственность за опасность, которой могут подвергнуться британские военные.

В последнее время представители правительства Великобритании отказывались комментировать возможное размещение миротворческих сил на территории Украины, объясняя это нежеланием спекулировать на данной теме. Однако после того, как появилась информация о заинтересованности Вашингтону к гарантиям безопасности для Украины со стороны Европы, премьер-министр Великобритании Кир Стамер всё же откликнулся.

Глава британского правительства в интервью The Telegraph заявил, что Лондон готов отправить свои войска на украинские территории в рамках миротворческой миссии, направленной на контроль за соблюдением мирного соглашения между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что британские власти готовы сыграть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности.

Стармер поясняет, что говорит об этом не легкомысленно и полностью осознаёт ответственность, учитывая потенциальную опасность для британских военнослужащих. Тем не менее, он считает обеспечение безопасности Украины укреплением безопасности Европы и, соответственно, Европы. Британский премьер также добавил, что завершение военного конфликта между Киевом и Москвой не должно быть временным.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб уже говорил о том, что Соединённые Штаты Америки обратились к Европе, чтобы выяснить её готовность обеспечивать гарантии безопасности для Украины.