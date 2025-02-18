Предполагается, что такое предложение прозвучало с уст Макрона на встрече в Париже.

За последнее время активнее стал обсуждаться вопрос возможных гарантий безопасности для Украины, в частности по размещению миротворческих сил на территории Украины. Предполагается, что данный вопрос стал одной из тем обсуждения на внеплановой встрече в Париже, куда французский президент Эмманюэль Макрон пригласил европейских союзников.

Издание Financial Times пишет, что Макрон на встрече в Париже предложил Европе разместить европейские войска не вдоль линии боевого соприкосновения, а в тыловых районах страны. В таком случае военные могут обучать украинских новобранцев или, например, заниматься логистикой, другими тыловыми функциями.

Позиция Германии остаётся неопределённой: немецкий канцлер Олаф Шольц взбудоражен тем, что данный вопрос обсуждается в такой неподходящий момент, то есть пока на территории Украины продолжаются боевые действия. Его обеспокоенность связывают с предстоящими парламентскими выборами, на которых вопрос отправки немецких войск на украинские территории избиратели воспринимают остро. Как пишет Financial Times, премьер-министр Италии Джорджия Мелони тоже против отправки миротворцев, считая такие гарантии безопасности наименее эффективными и наиболее сложными в реализации. Скептицизм разделяют и в Испании, утверждая, что в данный момент сценарий с отправкой войск на территорию Украины никто не обсуждает.

В то же время Великобритания готова разместить британские войска вдоль линии боевого соприкосновения, о чём ранее уже говорил премьер-министр Кир Стармер. Нюанс в том, что его позиция зависит от условий мирного соглашения и наличия поддержки со стороны Соединённых Штатов Америки.