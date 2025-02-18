Однако пока этот вопрос не первостепенный.

Министр иностранных дел Швеции Мальмер Стенергард в эфире Sveriges Radio заявила, что Стокгольм не исключает возможность отправки шведских военных на территорию Украины в рамках миротворческой миссии. Тем не менее, вопрос не является первостепенным.

По словам шведского министра, для начала необходимо договориться о справедливом и прочном мире, который соответствует международному праву. После того, как мир будет установлен, он считает необходимым для Европы обеспечить его поддержание - как раз таки на этом этапе Стенергард «ничего не исключает».

Мальмер Стенергард подчеркнула, что отправка миротворцев на территорию Украины возможна при соответствующих договорённостях. До тех пор, пока продвижения в переговорном процессе нет, вряд ли такой сценарий реален.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже говорил о готовности отправить британских военных на украинские территории в качестве миротворческой миссии. Впоследствии он уточнил, что для отправки миротворцев необходима поддержка Соединённых Штатов Америки и гарантии безопасности для Украины от Вашингтона, ведь они являются единственным эффективным способом не допустить возобновление боевых действий на украинских территориях.