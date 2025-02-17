Об этом сообщает пресс-пул Белого дома, ссылаясь на ответ американского президента журналистам.

Известно, что в Европе обеспокоены возможной угрозой со стороны России. Украинские власти также подогревают тему, говоря о том, что Украина является единственным «живым щитом» на пути российской армии к европейским странам. При этом российский президент Владимир Путин уже ранее говорил о том, что у Москвы нет ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного интереса к вступлению в конфликт со странами-участниками североатлантического альянса.

В пресс-пуле Белого дома приводят слова американского президента Дональда Трампа, который на вопрос о том, обеспокоен ли он возможным конфликтом между Россией и НАТО, заявил: «Ни капельки».

Журналист также привёл якобы слова Вице-президента Дэвида Вэнса о том, что Соединённые Штаты Америки могут предпринять военные действия против Москвы в случае неподписания соглашения между Россией и Украиной, на что Трамп ответил: «Я не знаю, сказал ли он это».

Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Зеленский, как и украинский лидер Владимир Зеленский, желают завершить российско-украинский конфликт.