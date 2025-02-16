Информацию подтверждают МИД европейских стран.

Стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное заседание стран-участников Европейского союза на уровне министров иностранных дел и лидеров государств. Об этом ранее писало издание Politico, уточняя, что пока непонятно, Макрон обратился ко всем странам европейского сообщества или к определённой группе.

В Греции фактически подтвердили информацию, сообщив о том, что министр иностранных дел страны Джордж Герапетритис уже 16 февраля в 08:30 примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участников Европейского союза. Внеочередное заседание проведут на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

На следующий же день после завершения Мюнхенской конференции по безопасности, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, в Париже созывают экстренное заседание уже лидеров стран Европейского союза, где обсудят «вызовы», брошенные американским президентом Дональдом Трампом. Он добавил, что Трамп использует «метод, который русские называют «разведка боем»: оказывает давление и смотрит, что происходит, после чего меняет свою позицию. Сикорский призывает реагировать на сложившуюся ситуацию.