Он считает, что рано или поздно Европа вмешается в этот вопрос.

В настоящий момент Соединённые Штаты Америки продолжают обсуждать российско-украинский конфликт с представителями России. В то же время страны Европейского союза к диалогу не привлекаются. Вашингтон также отвергает вероятность размещения своих войск на украинских территориях.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности назвал отправку европейских миротворческих сил на территорию Украины неизбежным. По его мнению, рано или поздно Европе придётся вмешаться. Он подчеркнул, что Трамп ранее говорил о возможности привлечения европейских войск к мирному соглашению между Украиной и Россией, поэтому американцы в любом случае будут проводить консультации с европейцами.

Польский министр также раскритиковал телефонный звонок Владимиру Путину от Дональда Трампа, назвав это ошибкой. Он объясняет, что подобные контакты поддерживают Москву и снижают моральный дух Киева.

Сикорский добавил, что в конечном итоге от исхода завершения российско-украинского конфликта зависит судьба Соединённых Штатов Америки, причём речь идёт не только об Администрации Дональда Трампа, но и всех американцев.