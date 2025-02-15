С таким предложением выступал Трамп.

Не так давно американский президент Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из состава «Большой восьмёрки» (G8), предложив пригласить Россию обратно в состав международного клуба. Он считает, что российские власти были бы не прочь вернуться в состав международного клуба, откуда их исключили в 2014 году.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на заявление Дональда Трампа, подчеркнув, что G7 выступают против восстановления сотрудничества с Россией. Она добавила, что видит это невозможным даже после завершения российско-украинского конфликта.

Немецкий министр считает возможным возвращение к сотрудничеству во всех сферах с Россией в формате G8 только в том случае, если Москва изменит свой политический курс. При текущих обстоятельствах она, наоборот, призывает усиливать давление на Россию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже говорил, что в Москве считают сотрудничество в формате «Большой двадцатки» (G20) более приоритетным, чем возвращение к G8. Он объяснил это тем, что страны G7 потеряли своё экономическое превосходство.