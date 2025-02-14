Он видит необходимость в том, чтобы международный клуб собирался за одним столом с Россией.

Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме заявил, что исключение России из состава «Большой семёрки» (G8) было ошибкой, допущенной экс-президентом (2009 - 2017) Бараком Обамой и другими людьми.

По мнению американского президента, у России должно быть право собираться за одним столом с участниками международного клуба «Большой семёрки» (G7). Он видит это оправданным, если учитывать то, что на подобных конференциях в основном обсуждают Россию.

При этом Трамп считает, что российский президент Владимир Путин хотел бы вернуться к заседаниям международного клуба в прошлом формате. Лично со своей стороны американский президент поддерживает инициативу по возвращению к прежнему формату заседаний.

С 1997 году заседания международного клуба проходили в формате «Большой восьмёрки» с участием России и других семи стран - США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады. Однако после 2014 года Россию отстранили от участия в конференциях и форумах G8, поэтому клуб трансформировался в G7 и её участниками были только страны Запада.