Американская сторона передала Киеву черновик соглашения о сотрудничестве.

Вчера Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент совершил свой первый иностранный визит, отправившись в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Как стало известно ранее, американский президент Дональд Трамп отправил Бессента в Киев для обсуждения с украинскими властями соглашения о совместной добыче редкоземельных металлов на украинских территориях.

По итогам визита Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором оценил диалог с американским министром как «конструктивный» и «продуктивный». По его словам, политики обсуждали вопрос гарантий безопасности для Украины и полезных ископаемых в недрах украинской земли. Скотт Бессент передал Киеву первый черновик документа о партнёрстве между Соединёнными Штатами Америки и Украиной, а украинские власти приступят к его изучению.

Владимир Зеленский заверил, что в Киеве как можно быстрее изучат все детали документа, чтобы уже на Мюнхенской конференции по безопасности (14 - 16 февраля 2025 года) была возможность зафиксировать «какие-то соответствующие договорённости».

Известно, что Дональд Трамп готов оказывать помощь Украине только при условии, если Киев предоставит Вашингтону что-то взамен.