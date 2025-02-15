Такое заявление сделала Каллас на фоне прозвучавших заявлений Вице-президента США Дэвида Вэнса.

Вчера Вице-президент Соединённых Штатов Америки Дэвид Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, выразив мнение, что Европе угрожает не Россия или Китай, а отступление самой Европы от «фундаментальных ценностей», которые уважает Вашингтон. Были и другие заявления, которые со стороны американского чиновника прозвучали достаточно нелестно в адрес европейцев.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя слова Вэнса, заявила, что у неё сложилось впечатление, будто Вашингтон пытается «затеять ссору» с Европой. При этом она акцентировала внимание на том, что сама Европа не хочет «затевать драку» со своими американскими союзниками.

Глава европейской дипломатии подчёркивает важность необходимости для союзников сконцентрироваться на более серьёзных угрозах, например, со стороны России.

Примечательно, что сам американский президент Дональд Трамп назвал речь своего вице-президента «хорошей», а также добавил: «Европе стоит быть осторожной».