Он считает, что европейцы отходят от от «фундаментальных принципов», которые важны для Вашингтона.

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Вице-президент Соединённых Штатов Америки Дэвид Вэнс заявил, что его страну больше всего беспокоит не угроза Европе со стороны России или Китая, а угроза изнутри Европы - отступление европейцев от «фундаментальных принципов», которые важны для Вашингтона.

Американский чиновник считает, что в странах Европейского союза должны подтвердить мандат на демократию. Он призывает европейских чиновников не пытаться навредить политическим оппонентам, не сажать их в тюрьмы и не оказывать давление на средства массовой информации. При этом когда речь зашла о Илоне Маске, которого в Берлине обвинили во вмешательстве в парламентские выборы в Германии, он выразил мнение, что Европа может «потерпеть» американца несколько месяцев.

Вэнс был возмущён и тем, как в Румынии отменили результаты первого тура президентских выборов под предлогом вмешательства России из социальных сетей. Он задался вопросом, есть ли смысл тогда вообще говорить о демократии, если на неё можно влиять деньгами, которые тратят на информацию в социальных сетях.

В то же время Дэвид Вэнс поддерживает тех европейских политиков, которые выступают за решение проблемы с эмиграцией в Европу, особенно на фоне ухудшения ситуации.