Об этом сообщает американский президент Дональд Трамп.

Известно, что делегация Соединённых Штатов Америки будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности, где основной темой станет российско-украинский конфликт. Предполагалось, что на конференции Вашингтон со странами Европы обсудят конфликт, проведя встречу с украинскими чиновниками.

Дональд Трамп сообщил, что уже 14 февраля, когда начнётся первый день конференции по безопасности в Мюнхене, должностные лица России и Соединённых Штатов Америки проведут контакты по урегулированию росийско-украинского конфликта. Он добавил, что Украина также была приглашена на обсуждение.

Однако пока американский президент не может сказать, какие именно политические и дипломатические деятели войдут в иностранные делегации. Он утверждает, что речь идёт о высокопоставленных чиновниках из Киева, Москвы и Вашингтона.

Как ранее писали иностранные средства массовой информации, Соединённые Штаты Америки будут представлены Вице-президентом Дэвидом Вэнсом и Государственным секретарём Марко Рубио. От лица Киева будет выступать Владимир Зеленский. По поводу российских представителей информации нет, ведь страна с 2022 года не принимает участие в конференции.