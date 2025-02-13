Об этом информирует издание ТАСС.

В ходе Международной авиационно-космической выставки Aero India - 2025, которая проходит на военно-воздушной базе Елаханка (Бангалор, юг Индии), российский военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты. Его слова приводит издание ТАСС.

Эксперт сразу отметил, что когда речь идёт о зенитно-ракетном комплексе, способном перехватывать аэродинамические цели, с учётом скорости и других параметров, не стоит исключать возможность перехвата российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» или её аналога при помощи С-500 «Триумфатор-М». Он не исключает и то, что с подобной задачей может справиться С-400. Хондарек подчеркнул, что не знает, имеет ли Запад подходящие для этой цели системы.

При этом военный эксперт акцентирует внимание на том, что это лишь его мнение. Для того, чтобы проверить предположение, необходимо проведение испытаний. Что касается возможностей Запада перехватывать российскую гиперзвуковую ракету, он не исключает, что такое возможно, но опять-таки необходимы испытания, поскольку о подобных системах мало информации. Михаил Ходаренок не уверен, что имеющаяся у Соединённых Штатов Америки система Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), о которой известно официально, перехватит «Орешник».