Она подчеркнула, что НАТО остаётся основой для обороны Европы, но необходима общеевропейская система обороны.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей пресс-конференции в Литве заявила, что странам Европейского союза предстоит взять вопросы безопасности и обороны в свои руки. Она подчеркнула, что НАТО по-прежнему остаётся основой обороны Европы, но необходима и общеевропейская система обороны.

По словам главы европейского исполнительного органа, в современных боевых действиях требуются технологии и координация, масштаб которых слишком велик, чтобы какая-либо страна справилась с этим самостоятельно. Именно поэтому существует европейское сотрудничество, приносящее свои плоды. Она акцентирует внимание на том, что европейским странам понадобится финансирование как на государственном, так и на частном уровне, и этот вопрос обсуждался на заседании Европейского совета на прошлой неделе.

Урсула фон дер Ляйен указывает на необходимость наращивания сотрудничества между странами Европы для лучшей оперативной совместимости и снижения расходов. Не менее важным является упрощение законодательства, инновации и инвестиции, которые предоставят ещё больше рабочих мест европейцам. Она добавила, что Европейская комиссия готовит стратегию о будущем европейской обороны, планируя представить её уже в середине марта.

Ранее издание Der Spiegel уже писало о том, что страны Европы в случае конфликта не смогут оперативно развёртывать военную технику. Связано это с проблемами планирования, недофинансированием и юридическими загвоздками.