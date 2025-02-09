Связано это с проблемами стратегического планирования, финансирования и юридических загвоздок.

Издание Der Spiegel, ссылаясь на специальный доклад Европейской счётной палаты, пишет, что утверждённый Европейским союзом в ноябре 2022 года план действий провалился, поскольку в Брюсселе не провели тщательную оценку потребностей перед его составлением. Как итог, сейчас отсутствуют средства на определённые проекты.

В материале издания отмечают, что на проект военной мобильности, предполагающий сотрудничество между странами Европы в целях быстрого развёртывания сил, было выделено лишь 1,7 миллиарда евро. Уже к концу 2023 года финансирование могло быть исчерпано, поэтому возник дефицит, который будет сохраняться до конца 2027 года.

Der Spiegel указывают на препятствия в стратегическом планировании, из-за которых европейские проекты для финансирования были отобраны ещё до определения приоритетных задач. В итоге не всегда удавалось добиться достаточного финансирования в наиболее важных областях, например той же военной мобильности.

Есть и проблемы юридического характера: европейские страны не смогут пройти через территорию другой страны Европы, если в её законодательстве установлено ограничение веса для передвижения по дорогам. Есть и другие случаи, когда тяжёлой технике приходилось делать большой круг, ведь иначе существовал риск обвалить важный мост, не предназначенный для техники определённого веса.