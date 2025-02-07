В случае, если анклав действительно перейдёт под контроль США для восстановления, очевидно, что палестинское движение покинет его вместе с остальными палестинцами.

Издание Axios, ссылаясь на свои правительственные источники в Соединённых Штатах Америки и Израиле, пишет, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом озвучил условие для урегулирования палестино-израильского конфликта: ХАМАС должны покинуть сектор Газа.

По данным издания, израильская сторона готова положить конец боевым действиям уже на бессрочный период, если палестинское движение откажется от управления анклавом и его лидеры выедут в третьи страны. При этом некоторые источники издания сомневаются в том, что высшее руководство ХАМАС согласится на данные условия.

Примечательно, что сейчас американский президент Дональд Трамп выступает за то, чтобы сектор Газа был передан Израилем под контроль Соединённых Штатов Америки для его восстановлению. Такой сценарий предусматривает эмиграцию палестинцев в другие страны и, очевидно, говорит о фактической потере ХАМАС контроля над анклавом в течение всего срока восстановления, который оценивают в 10 - 15 лет.

Axios также сообщают о намерениях Биньямина Нетаньяху продлить первую фазу мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, чтобы высвободить ещё больше израильских пленных в обмен на палестинских заключённых. Тем не менее, сохраняется риск того, что бои в анклаве могут возобновиться после всех обменных процессов.