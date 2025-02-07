Палестинцы смогут переехать в «гораздо более безопасные и красивые общины в регионе».

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил, что Израиль передаст Соединённым Штатам Америки контроль над сектором Газа. В то же время проживающие на территории анклава палестинцы переедут в «гораздо более безопасные и красивые общины в регионе», где будут новые и современные дома.

По словам американского президента, Соединённые Штаты Америки «медленно и осторожно» начнут в секторе Газа строительство впечатляющих проектов с привлечением специалистов со всего мира. Подобные заявления уже звучали с уст Трампа, но тогда речь была о теоретической возможности. Сейчас всё указывает на то, что израильские власти действительно поспособствуют воплощению плана в жизнь.

Примечательно, что в своём заявлении Дональд Трамп отверг необходимость вводить контингент американских войск в сектор Газа. До этого американский президент не исключал такую вероятность.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил командованию израильской армии разработать план, который позволит палестинцам на добровольной основе покинуть сектор Газа. Израильский министр поддержал слова Дональда Трампа о том, что жители анклава имеют право эмигрировать.