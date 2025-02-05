В Вашингтоне оценили предложение сальвадорских властей.

По итогам визита Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Марко Рубио в Сальвадор президент страны Найиб Букеле заявил о готовности на платной основе размещать в сальвадорских тюрьмах американских преступников, по делу которых имеется официальный приговор. Рубио оценил предложение сальвадорских властей, выразив благодарность и пообещав обсудить «аутсорсинг тюрьмы» с президентом Дональдом Трампом.

По словам сальвадорского президента, речь идёт о так называемом «Центре содержания террористов» (CECOT), расположенном в муниципалитете Теколука. Пенитенциарное учреждение рассчитано на содержание 40 тысяч заключённых.

Тюрьма была открыта в 2023 году. После её появления уровень бандитизма в Сальвадоре был значительно снижен, но правоохранительные организации начали жаловаться на нечеловеческие условия, в которых содержат заключённых, включая переполнение, нехватку воды и еды.

Представитель Государственного департамента Тэмми Брюс отметила, что предложение Сальвадора является «исключительным жестом», который не делала ни одна из стран.

Ранее уже была информация о том, что Соединённые Штаты Америки начать использовать свою военную базу Гуантанамо на Кубе для размещения нелегальных мигрантов с криминальным прошлым в миграционных лагерях, пока они ждут решения о депортации.