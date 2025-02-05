Предполагается, что там можно разместить до 30 тысяч человек.

В конце января американский президент Дональд Трамп сообщил, что поручил министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку к размещению мигрантов в миграционных лагерях, расположенных на американский военной базе Гуантанамо на Кубе. Тогда он уточнил, что в такие лагеря можно поместить до 30 тысяч мигрантов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Соединённые Штаты Америки начали выдворять нелегальных мигрантов в «центр задержаний» на военной базе Гуантанамо. По её словам, вчера на Кубу отправились первые рейсы с нелегальными мигрантами на борту. Предполагается, что размещать мигрантов на территории американской секретной тюрьмы будут до их депортации на родину. Такие меры затронут только тех мигрантов, которые совершали преступления, пока нелегально пребывали в Соединённых Штатах Америки.

Американский чиновник подчеркнула, что Дональд Трамп больше не позволит превращать Соединённые Штаты Америки в «свалку для нелегальных преступников» со всего мира.

По данным издания The Wall Street Journal, первый рейс с мигрантами на борту вылетел из Техаса на военно-транспортном самолёте Boeing C-17 Globemaster III вчера во второй половине дня. На его борту около десяти человек.